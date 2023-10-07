"Этот гол был очень важен и для меня, и для команды, потому что забили в начале матча, после чего уже легче было искать возможности для взятия ворот. Главное, что помог команде и порадовал себя. Почему эмоционально праздновал гол? Да, гол был очень важен. Долго ждал этот гол и не буду лукавить, что он мне был нужен. Считаю, что дальше будет лучше.

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Тренер одобрительно отозвался о моем выступлении? Я не тренер. Если тренер так говорит – это хорошо, а моя главная цель – это помогать команде. Если сегодня помог голом и какими-то другими действиями, то для меня это очень важно. Что изменилось с новым тренером? Да, мы начали агрессивнее действовать на чужой половине поля, стараемся создавать моменты, выше играть, комбинировать в центре поля и искать возможности на флангах для взятия ворот. Теперь попрет? Дай Бог", – приводит слова Филиппов официальный сайт СК Днепр-1.

Напомним, что старт прошлого сезона Александр провел в Риге, в составе которой и забил последний гол – еще в июле прошлого года. Игроком СК Днепр-1 Филиппов стал лишь летом 2023 года.

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