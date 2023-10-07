СК Днепр-1 мог повести в счете на 9-й минуте, но удар Филиппова приняла на себя стойка. Нападающий не сдался и довольно быстро забил, классно убрав соперника на замахе и закрутив мяч с острого угла – вратарь не успел среагировать.

СК Днепр-1 с дебютным голом Филиппова одолел Верес – отмененный пенальти, курьезный автогол и печаль по Вирту

А в середине первого тайма Вовченко удвоил преимущество днепрян – защитник Вереса неудачно пытался выбить мяч, умудрившись переправить его в ворота по недосягаемой траектории. Была еще дальняя попытка Пихаленка, а во втором тайме Леднев не смог реализовать выход один на один. Пихалёнок в похожем эпизоде пробил в Паста, поэтому СК Днепр-1 одержал уверенную победу.