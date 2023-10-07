"Цей гол був дуже важливий і для мене, і для команди, тому що забили на початку матчу, після чого вже легше було шукати можливості для взяття воріт. Головне, що допоміг команді і порадував себе. Чому емоційно святкував гол? Так, гол був дуже важливий. Довго чекав на цей гол і не буду лукавити, що він мені був потрібен. Вважаю, що далі буде краще.

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Тренер схвально відгукнувся про мій виступ? Я не тренер. Якщо тренер так каже – це добре, а моя головна мета – це допомагати команді. Якщо сьогодні допоміг голом і якимось іншими діями, то для мене це дуже важливо. Що змінилось з новим тренером? Так, ми почали агресивніше діяти на чужій половині поля, намагаємося створювати моменти, вище грати, комбінувати у центрі поля і шукати можливості на флангах для взяття воріт. Тепер попре? Дай Бог", – наводить слова Філіппов офіційний сайт СК Дніпро-1.

Нагадаємо, що старт минулого сезону Олександр провів у Ризі, в складі якої і забив останній гол – ще у липні минулого року. Гравцем СК Дніпро-1 Філіппов став лише влітку 2023 року.

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