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Фигу заверил, что Фонсека принесет Роме пользу

12:41 199 Читати українською
Фигу заверил, что Фонсека принесет Роме пользу
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтер

Легендарный португальский футболист Луиш Фигу прокомментировал возможное назначение Паулу Фонсеки главным тренером Ромы.

"Мне нравится Фонсека. Он силен в организации игры и проповедует очень активный футбольный стиль. Убежден, он мог бы принести пользу Роме", – цитирует Фигу Romanews.eu.

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Ранее сообщалось, что с 46-летним португальцем "волки" должны подписать контракт на 2 года с возможностью продления еще на один, а его зарплата составит 3 миллиона евро за сезон, включая бонусы.

Напомним, у тренера Шахтера действующий контракт с донецким клубом рассчитан еще на год. Накануне президент "горняков" Ринат Ахметов заявил о готовности отпустить Паулу Фонсеку в европейский гранд, если поступит такое предложение.

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