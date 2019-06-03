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Фонсека в шаге от назначения тренером Ромы – препятствуют два фактора

09:39 588 Читати українською
Фонсека в шаге от назначения тренером Ромы – препятствуют два фактора
Паулу Фонсека / фото ФК Шахтер

Рома решительно настроена подписать контракт с главным тренером Шахтера Паулу Фонсекой.

Фонсека – один из двух претендентов на пост главного тренера Ромы. Второй – наставник Сассуоло Роберто Де Дзерби, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника в понедельник руководство римлян проведет встречу с итальянцем, а во вторник – с португальцем.

Фонсека интересен "джалоросси" благодаря тому, что его команды играли в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Де Дзерби для руководства Ромы имеет преимущество перед тренером Шахтера за счет опыта работы в чемпионате Италии.

Ребров считает, что Фонсека сможет провести отличную работу в Серии А

Также отмечается, что Фонсека возглавит Рому, только если "горняки" согласятся аннулировать клаусулу португальца, которая составляет 5 миллионов евро.

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Теги
Италия Рома Рома Паулу Фонсека Паулу Фонсека Шахтер Шахтер Роберто Де Дзерби Роберто Де Зерби
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