Фігу запевнив, що Фонсека принесе Ромі користь

Легендарний португальський футболіст Луїш Фігу прокоментував можливе призначення Паулу Фонсеки головним тренером Роми.

"Мені подобається Фонсека. Він сильний в організації гри і проповідує дуже активний футбольний стиль. Переконаний, він міг би принести користь Ромі", – цитує Фігу Romanews.eu.

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Раніше повідомлялося, що з 46-річним португальцем "вовки" повинні підписати контракт на 2 роки з можливістю продовження ще на один, а його зарплата складе 3 мільйони євро за сезон, включаючи бонуси.

Нагадаємо, у тренера Шахтаря чинний контракт з донецьким клубом розрахований ще на рік. Напередодні президент "гірників" Рінат Ахметов заявив про готовність відпустити Паулу Фонсеку в європейський гранд, якщо надійде така пропозиція.

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