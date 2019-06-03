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Фігу запевнив, що Фонсека принесе Ромі користь

12:41 1524 Читать на русском
Фігу запевнив, що Фонсека принесе Ромі користь
Паулу Фонсека / фото: ФК Шахтар

Легендарний португальський футболіст Луїш Фігу прокоментував можливе призначення Паулу Фонсеки головним тренером Роми.

"Мені подобається Фонсека. Він сильний в організації гри і проповідує дуже активний футбольний стиль. Переконаний, він міг би принести користь Ромі", – цитує Фігу Romanews.eu.

Фонсека за крок до призначення тренером Роми – на заваді два фактори

Раніше повідомлялося, що з 46-річним португальцем "вовки" повинні підписати контракт на 2 роки з можливістю продовження ще на один, а його зарплата складе 3 мільйони євро за сезон, включаючи бонуси.

Нагадаємо, у тренера Шахтаря чинний контракт з донецьким клубом розрахований ще на рік. Напередодні президент "гірників" Рінат Ахметов заявив про готовність відпустити Паулу Фонсеку в європейський гранд, якщо надійде така пропозиція.

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Фонсека за крок до призначення тренером Роми – на заваді два фактори
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Теги
Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома Рома Італія Луїш Фігу
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