Фигу вспомнил, как во время Эль Класико фанаты чуть не травмировали его свиной головой

Бывший полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу поделился воспоминаниями о матче Барселона – Реал, который состоялся в ноябре 2002 года.

"Я тогда подавал угловые в Реале. Я был сосредоточен на том, чтобы хорошо выполнить стандарт. Но в меня начали лететь различные посторонние предметы. Однако, я понял, что могу сделать что-то хорошее. "Кока-кола" меня спонсировала и я, увидев бутылку на газоне, поднял ее, словно снимался в рекламе. На следующий день я уже прочитал в газетах, что у меня пытались бросить свиной головой", – приводит слова Фигу Marca.

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Напомним, Фигу начал карьеру в лиссабонском Спортинге в 1989 году. В 1995 году полузащитник перешел в Барселону, где сыграл пять лет. Потом Луиш оказался в Реале – самомого принципиального соперника каталонцев, откуда в 2005 году перебрался в итальянский Интер, где и повесил бутсы на гвоздь.

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