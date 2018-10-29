Каким было El Clasico без Роналду и Месси. Топ-20 фото "старой школы"

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24" накануне битвы двух титанов Примеры.
1. Октябрь 1999-го. "Барселона" – "Реал" – 2:2. Главный тренер каталонцев Луи ван Гал пытается остановить конфликт, в который рвутся его подопечные – Луис Энрике, Карлес Пуйоль, Хосеп Гвардиола.
2. Против Хосепа Гвардиолы – Микаэль Лаудруп.
3. Капитан "Барселоны" Луис Энрике на фоне амфитеатра "Камп Ноу".
4. Главный тренер "Реала" – голландец Лео Беенхаккер во время октябрьского Эль Класико-1986.
5. Хавбек "Реала" Фернандо Йерро перебрасывает каталонскую стену со штрафного.
6. Выдающиеся бомбардиры своих команд: "реалист" Уго Санчес и барселонец Гари Линекер.
7. Богемный Гути элегантно действует против Хосепа Гвардиолы.
8. Выдающаяся эпоха испанского футбола 1950-60-х. Мадридец Ференц Пушкаш (слева) и Луис Суарес – испанский предшественник уругвайского "Эль Пистолеро".
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9. Ромарио отрывается от погони.
10. Роналдо бежит из "Барселоны" в "Реал" :)
11. А так стартует еще один бразилец – Ривалдо.
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12. Форвард "Барселоны" Гари Линекер убегает в тоннель под градом хлама, который летит в него с трибун "Сантьяго Бернабеу". Ожесточенное Класико в октябре 1986-го.
13. Жаркий август 1998-го. Кларенс Зеедорф и Луиш Фигу.
14. Хави останавливает Рауля.
15. Карлес Пуйоль смотрит на Луиша Фигу как на... кгхм... предателя. Скажем так.
16. Форвард "Барсы" Алан Симонсен и хавбек "Реала" Висенте дель Боске. Сезон 1979/80.
17. Конфликт Христо Стоичкова и Фернандо Йерро.
18. Защитник "Реала" Хосе Антонио Камачо пытается остановить Диего Марадону. Бесполезно.
19. Роберто Карлос и Роналдо. Разные клубы, но одна сборная.
20. Роналдо и Роналдиньо – дружба превыше всего.
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