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Каким было El Clasico без Роналду и Месси. Топ-20 фото "старой школы"

28 октября 13:13 747 Читати українською
Каким было El Clasico без Роналду и Месси. Топ-20 фото "старой школы"
Олег Бабий Олег Бабий

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24" накануне битвы двух титанов Примеры.

1. Октябрь 1999-го. "Барселона" – "Реал" 2:2. Главный тренер каталонцев Луи ван Гал пытается остановить конфликт, в который рвутся его подопечные Луис Энрике, Карлес Пуйоль, Хосеп Гвардиола.

ван Гал, Гвардиола, Энрике, Пуйоль

2. Против Хосепа Гвардиолы Микаэль Лаудруп.

Гвардиола Лаудруп

3. Капитан "Барселоны" Луис Энрике на фоне амфитеатра "Камп Ноу".

Энрике

4. Главный тренер "Реала" голландец Лео Беенхаккер во время октябрьского Эль Класико-1986.

Беенхаккер

5. Хавбек "Реала" Фернандо Йерро перебрасывает каталонскую стену со штрафного.

Йерро

6. Выдающиеся бомбардиры своих команд: "реалист" Уго Санчес и барселонец Гари Линекер.

Санчес Линекер

7. Богемный Гути элегантно действует против Хосепа Гвардиолы.

Гути Гвардиола

8. Выдающаяся эпоха испанского футбола 1950-60-х. Мадридец Ференц Пушкаш (слева) и Луис Суарес испанский предшественник уругвайского "Эль Пистолеро".

"Если пробью правой – упаду на спину". Легендарный футболист, который убежал от советских танков и стал персоной нон-грата в родной стране

Пушкаш Суарес

9. Ромарио отрывается от погони.

Ромарио

10. Роналдо бежит из "Барселоны" в "Реал" :)

Роналдо

11. А так стартует еще один бразилец – Ривалдо.

Марафон на 40 километров и ужасная авария. Как живется легендарному Ривалдо после окончания карьеры

Ривалдо

12. Форвард "Барселоны" Гари Линекер убегает в тоннель под градом хлама, который летит в него с трибун "Сантьяго Бернабеу". Ожесточенное Класико в октябре 1986-го.

Линекер

13. Жаркий август 1998-го. Кларенс Зеедорф и Луиш Фигу.

Фигу Зеедорф

14. Хави останавливает Рауля.

Хави Рауль

15. Карлес Пуйоль смотрит на Луиша Фигу как на... кгхм... предателя. Скажем так.

Пуйоль Фигу

16. Форвард "Барсы" Алан Симонсен и хавбек "Реала" Висенте дель Боске. Сезон 1979/80.

Симонсен Дель Боске

17. Конфликт Христо Стоичкова и Фернандо Йерро.

Стоичков Йерро

18. Защитник "Реала" Хосе Антонио Камачо пытается остановить Диего Марадону. Бесполезно.

Камачо Марадона

19. Роберто Карлос и Роналдо. Разные клубы, но одна сборная.

Роналдо Роберто Карлос

20. Роналдо и Роналдиньо – дружба превыше всего.

Роналдо Роналдиньо.

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Лютая ненависть, отрезанная голова, лучшие футболисты мира. Нереальные и шокирующие кадры из истории El Clasico

Испания10 турКамп Ноу (Барселона)

Барселона - Реал Мадрид: Воскресенье 28 октября 2018

Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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