Каким было El Clasico без Роналду и Месси. Топ-20 фото "старой школы"

Мощная доза ностальгии от "Футбол 24" накануне битвы двух титанов Примеры.

1. Октябрь 1999-го. "Барселона" – "Реал" – 2:2. Главный тренер каталонцев Луи ван Гал пытается остановить конфликт, в который рвутся его подопечные – Луис Энрике, Карлес Пуйоль, Хосеп Гвардиола.

2. Против Хосепа Гвардиолы – Микаэль Лаудруп.

3. Капитан "Барселоны" Луис Энрике на фоне амфитеатра "Камп Ноу".

4. Главный тренер "Реала" – голландец Лео Беенхаккер во время октябрьского Эль Класико-1986.

5. Хавбек "Реала" Фернандо Йерро перебрасывает каталонскую стену со штрафного.

6. Выдающиеся бомбардиры своих команд: "реалист" Уго Санчес и барселонец Гари Линекер.

7. Богемный Гути элегантно действует против Хосепа Гвардиолы.

8. Выдающаяся эпоха испанского футбола 1950-60-х. Мадридец Ференц Пушкаш (слева) и Луис Суарес – испанский предшественник уругвайского "Эль Пистолеро".

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9. Ромарио отрывается от погони.

10. Роналдо бежит из "Барселоны" в "Реал" :)

11. А так стартует еще один бразилец – Ривалдо.

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12. Форвард "Барселоны" Гари Линекер убегает в тоннель под градом хлама, который летит в него с трибун "Сантьяго Бернабеу". Ожесточенное Класико в октябре 1986-го.

13. Жаркий август 1998-го. Кларенс Зеедорф и Луиш Фигу.

14. Хави останавливает Рауля.

15. Карлес Пуйоль смотрит на Луиша Фигу как на... кгхм... предателя. Скажем так.

16. Форвард "Барсы" Алан Симонсен и хавбек "Реала" Висенте дель Боске. Сезон 1979/80.

17. Конфликт Христо Стоичкова и Фернандо Йерро.

18. Защитник "Реала" Хосе Антонио Камачо пытается остановить Диего Марадону. Бесполезно.

19. Роберто Карлос и Роналдо. Разные клубы, но одна сборная.

20. Роналдо и Роналдиньо – дружба превыше всего.

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