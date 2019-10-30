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Фігу пригадав, як під час Ель Класіко фанати мало не травмували його свинячою головою

14:12 391 Читать на русском
Фігу пригадав, як під час Ель Класіко фанати мало не травмували його свинячою головою
Луїш Фігу / Фото з відкритих джерел

Колишній півзахисник збірної Португалії Луїш Фігу поділився спогадами про матч Барселона – Реал, що відбувся в листопаді 2002 року.

"Я тоді подавав кутові в Реалі. Я був зосереджений на тому, щоб добре виконати стандарт. Але в мене почали летіти різні сторонні предмети. Проте, я зрозумів, що можу зробити щось хороше. "Кока-кола" мене спонсорувала і я, побачивши пляшку на газоні, підняв її, немов знімався в рекламі. Наступного дня я вже прочитав в газетах, що у мене намагалися жбурнути свинячою головою", – наводить слова Фігу Marca.

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Нагадаємо, Фігу розпочав кар’єру в лісабонському Спортингу 1989 року. У 1995 році півзахисник перейшов у Барселону, де відіграв п’ять років. По тому Луїш опинився у складі Реала – найпринциповішого суперника каталонців, звідки у 2005 році перебрався в італійський Інтер, де й повісив бутси на цвях.

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Теги
Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Луїш Фігу
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