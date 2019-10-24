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Барселона – Реал: Ла Лига хочет перенести Эль Класико на новую дату

17:07 25 Читати українською
Барселона – Реал: Ла Лига хочет перенести Эль Класико на новую дату
Барселона – Реал / Marca

Центральный матч чемпионата Испании между Барселоной и Реалом могут снова перенести из-за решения Ла Лиги.

 

Ла Лига не согласна с решением комитета по соревнованиям Федерации футбола Испании о переносе матча Барселона – Реал и готова подать апелляцию, говорится в официальном заявлении лиги.

Барселона – Реал: утверждена новая дата Эль Класико

Отметим, что Комитет по соревнованиям Федерации футбола Испании назначил новую дату проведения Эль Класико – 18 декабря, тогда как Ла Лига хочет, чтобы матч состоялся 4 декабря. Такое решение аргументируется базовой датой проведения матчей Кубка Испании – 18 декабря. К тому же, руководство чемпионата Испании недовольно тем, что новая дата матча такого калибра предназначена без одобрения Ла Лигой.

Напомним, что матч Барселона – Реал Мадрид согласились перенести с 26 октября после вспышки массовых протестов сторонников независимости Каталонии. Они, в частности, блокируют транспортную инфраструктуру региона, а в день Эль Класико готовят масштабную манифестацию.

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