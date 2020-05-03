Фигу – о работе с Манчини: Он унижал меня

Бывший полузащитник Интера Луиш Фигу рассказал об отношениях с нынешним наставником сборной Италии Роберто Манчини.

"Когда ты играешь, все отлично, если нет – все вокруг ужасно. Сначала в Интере у меня все было хорошо, но потом с Манчини все стало плохо. Мы плохо понимали друг друга на человеческом уровне. Он один из тех, кто унижал меня во время моей карьеры. Я страдал в Интере. Мне было не 20 лет, а в возрасте 34-35 лет были ситуации, через которые мне не было необходимости проходить.

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Это был не вопрос игры либо не игры, но когда тебе 34, ты знаешь, что можешь предложить команде. Однако, разогреваться в течение 85 минут, чтобы потом поиграть три минуты и посмотреть, что ты можешь дать команде – это ненормально. Здесь нужно немного уважения и вежливости. Вы должны быть профессионалом и принять, но после этого ваши отношения не будут такими же. Если вы поговорите с игроком, он поймет", – рассказал Фигу в прямом эфире с Фабио Каннаваро в Инстаграме.

Напомним, обладатель "Золотого мяча-2000" присоединился к Интеру летом 2005 года после 5 сезонов, проведенных в Реале. В составе миланской команды Фигу в целом сыграл 141 матч во всех турнирах, записав себе в актив 11 голов и 29 результативных передач.

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