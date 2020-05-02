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Золоті "нульові": останній спалах потужного Динамо, драма Шеви та Каньїсареса і ще 27 фото "старої школи"

13:30 1477 Читать на русском
Золоті "нульові": останній спалах потужного Динамо, драма Шеви та Каньїсареса і ще 27 фото "старої школи"
Барселона у "нульових" / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Тьєррі Анрі і Робер Пірес – чемпіони Європи-2000. У той пам'ятний вечір "триколірні" обіграли Скуадру Адзурру (2:1). На шляху до фіналу Анрі забив тричі – Данії, Чехії і Португалії.

анрі пірес

2. Кріштіану Роналду готовий розстріляти Ліверпуль на Олд Траффорд, 2009 рік.

роналду ліверпуль мю

3. Хуану Роману Рікельме (Барселона) смішно із співвітчизника – грізного Мартіна Палермо (Вільяреал).

рікельме палермо

4. Лідс початку "нульових" – сенсаційний вискочка, який доходив до півфіналів Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА, а також приїжджав у Дніпропетровськ на матч проти запорізького Металурга.

Ніч довгих ножів у Стамбулі: 20 років тому зарізали двох фанатів Лідса – як, чому і що було потім

лідс

5. Златан Ібрагімовіч відпрацьовує в обороні проти Андрія Шевченка. Особливо пам'ятна дуель Мілана і Аякса відбувалася у чвертьфіналі ЛЧ 2002/03. "Россонері" забили на м'яч більше (0:0, 3:2). Один із них – саме в активі українця.

шевченко ібрагімовіч

6. Давід Вілья у своєму першому професіональному клубі – Спортінг Хіхон. Упродовж 2000-03 років Ель Гуахе зіграв за "червоно-білих" 85 матчів, забив 41 гол.

вілья

7. Розминка двох капітанів. Девід Бекхем і Стівен Джеррард провели за збірну Англії 229 матчів на двох, забили 38 голів. Титани!

бекхем джеррард

8. Арсенал у сезоні 2005/06, який увінчається виходом до фіналу Ліги чемпіонів. Верхній ряд: Леманн, Венгер, Бергкамп. Середній ряд: Жілберту Сілва, Вієйра, Анрі. Нижній ряд: Ешлі Коул, Юнгберг.

арсенал

9. Батьківські обійми Лоренсо Санса для Ніколя Анелька. Реал впевнено захопив кубок Ліги чемпіонів 1999/00.

анелька санс

10. Кубок світу-2002, 1/4 фіналу, Англія – Бразилія – 1:2. Девід Бекхем пролітає повз півфінал не без допомоги Роберто Карлоса і Роке Жуніора.

бекхем роберто карлос

11. Барселонська атака середини "нульових": Мессі, Деку і дуже рішуче налаштований Роналдінью.

мессі барселона

12. Бомбардир мадридського Атлетіко Сальва Бальєста запресингував Оскара Хав'єра (Гранада). Чвертьфінал Кубка Іспанії, січень 2001 року.

атлетіко гранада

13. Ні, це вам не сниться. Гравці Шахтаря – Володимир Єзерський, Дмитро Чигринський та Юрій Вірт – у Верховній Раді.

верховна рада шахтар

14. Територію Нельсона Діда, голкіпера Мілана, бомбардують піротехнікою і пляшками. Справи кепські.

діда

15. Кріштіану Роналду і Жерар Піке в МЮ. Наразі вони по один бік барикади.

роналду піке

16. Хамес Родрігес – юна зірка аргентинського Банфілда (2009 рік).

хамес

17. Три богатирі: Аарон Леннон, Пітер Крауч і Лука Модріч. Тоттенхем кінця "нульових".

тоттенхем

18. У центрі уваги – Едвін ван дер Сар, голкіпер збірної Нідерландів. Долю путівки у фінал Євро-2000 вирішила серія пенальті.

ван дер сар

19. Франческо Тотті: чемпіон світу, віце-чемпіон Європи, 58 матчів і 9 голів за збірну Італії. Грандіозний маестро, але от простих правил не знає. Не сиди на м'ячі, Ческо! :)

тотті

20. Вересень 2002 року. У виїзному матчі 1/64 фіналу Кубка УЄФА Шальке вирішив усі питання, обігравши білоруський Гомель – 4:1. На старті домашнього матчу генеральний менеджер "кобальтових" Руді Ассауер спокійно димить сигарою і запиває пивом.

сигара

21. Луїш Фігу і Зінедін Зідан обмінюються капітанськими пов'язками. За титулами серйозна перевага французького капітана, проте португалець переважає візаві в індивідуальних показниках. Фігу забив за національну команду на один гол більше (32 проти 31), а також мав тривалішу міжнародну кар'єру (127 матчів проти 108).

фігу зідан

22. Липень 2009-го, Маріуполь. Де Хеа, Оріоль Ромеу, Хоселу і Ко перед матчем проти збірної Сербії на чемпіонаті Європи U-19. Цікаво, що зіркові піренейці так і не спромоглися вийти з групи.

іспанія

23. Руй Кошта у збірній Португалії: 94 матчі, 26 голів.

руй кошта

24. Олівер Кан втішає Сантьяго Каньїсареса, Джовані Елбер і Самюель Куффур поспішають на допомогу. Після епічного фіналу Ліги чемпіонів-2001 між Баварією та Валенсією було багато сліз.

кан канісарес елбер куффур

25. Через чотири роки – новий розкішний фінал і нова драма. Прибитий горем Андрій Шевченко прокручує кадри нереального камбеку Ліверпуля у Стамбулі. Своїми тодішніми емоціями Шева відверто поділився із Футбол 24.

шевченко

26. Месут Озіл феєрить за Вердер. Звідти у 2010-му він переїде прямісінько в Реал.

озіл

27. У "нульових" Адріано, форвард міланського Інтера, обожнював футбол. А потім у його житті з'явився алкоголь...

"Я не зміг витягнути Адріано з депресії – це моя найбільша поразка в кар'єрі". Від Імператора кальчо і збірної Бразилії – до повелителя фавел і головорізів

адріано

28. А ви знали, що у далекому 2006-му Кіке Сетьєн очолював збірну Екваторіальної Гвінеї? Щоправда, провів із цією командою лише один матч: після поразки від Камеруну (0:3) подав у відставку.

сетьєн

29. Едмундо + Ромаріо = солодка парочка в атаці Васку да Гама першої половини "нульових".

едмундо ромаріо

30. Були часи, коли Мілевський запалював в атаці не брестського, а київського Динамо! Ця команда – Юссуф, Нінковіч, Вукоєвіч, Бангура – доходила до півфіналу Кубка УЄФА у 2009-му.

мілевський динамо

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Золоті 60-ті і сива давнина: крах Реала, проклятий голкіпер, дві легенди київського Динамо і ще 26 фото "старої школи"

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