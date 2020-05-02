Золоті "нульові": останній спалах потужного Динамо, драма Шеви та Каньїсареса і ще 27 фото "старої школи"

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Тьєррі Анрі і Робер Пірес – чемпіони Європи-2000. У той пам'ятний вечір "триколірні" обіграли Скуадру Адзурру (2:1). На шляху до фіналу Анрі забив тричі – Данії, Чехії і Португалії.

2. Кріштіану Роналду готовий розстріляти Ліверпуль на Олд Траффорд, 2009 рік.

3. Хуану Роману Рікельме (Барселона) смішно із співвітчизника – грізного Мартіна Палермо (Вільяреал).

4. Лідс початку "нульових" – сенсаційний вискочка, який доходив до півфіналів Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА, а також приїжджав у Дніпропетровськ на матч проти запорізького Металурга.

Ніч довгих ножів у Стамбулі: 20 років тому зарізали двох фанатів Лідса – як, чому і що було потім

5. Златан Ібрагімовіч відпрацьовує в обороні проти Андрія Шевченка. Особливо пам'ятна дуель Мілана і Аякса відбувалася у чвертьфіналі ЛЧ 2002/03. "Россонері" забили на м'яч більше (0:0, 3:2). Один із них – саме в активі українця.

6. Давід Вілья у своєму першому професіональному клубі – Спортінг Хіхон. Упродовж 2000-03 років Ель Гуахе зіграв за "червоно-білих" 85 матчів, забив 41 гол.

7. Розминка двох капітанів. Девід Бекхем і Стівен Джеррард провели за збірну Англії 229 матчів на двох, забили 38 голів. Титани!

8. Арсенал у сезоні 2005/06, який увінчається виходом до фіналу Ліги чемпіонів. Верхній ряд: Леманн, Венгер, Бергкамп. Середній ряд: Жілберту Сілва, Вієйра, Анрі. Нижній ряд: Ешлі Коул, Юнгберг.

9. Батьківські обійми Лоренсо Санса для Ніколя Анелька. Реал впевнено захопив кубок Ліги чемпіонів 1999/00.

10. Кубок світу-2002, 1/4 фіналу, Англія – Бразилія – 1:2. Девід Бекхем пролітає повз півфінал не без допомоги Роберто Карлоса і Роке Жуніора.

11. Барселонська атака середини "нульових": Мессі, Деку і дуже рішуче налаштований Роналдінью.

12. Бомбардир мадридського Атлетіко Сальва Бальєста запресингував Оскара Хав'єра (Гранада). Чвертьфінал Кубка Іспанії, січень 2001 року.

13. Ні, це вам не сниться. Гравці Шахтаря – Володимир Єзерський, Дмитро Чигринський та Юрій Вірт – у Верховній Раді.

14. Територію Нельсона Діда, голкіпера Мілана, бомбардують піротехнікою і пляшками. Справи кепські.

15. Кріштіану Роналду і Жерар Піке в МЮ. Наразі вони по один бік барикади.

16. Хамес Родрігес – юна зірка аргентинського Банфілда (2009 рік).

17. Три богатирі: Аарон Леннон, Пітер Крауч і Лука Модріч. Тоттенхем кінця "нульових".

18. У центрі уваги – Едвін ван дер Сар, голкіпер збірної Нідерландів. Долю путівки у фінал Євро-2000 вирішила серія пенальті.

19. Франческо Тотті: чемпіон світу, віце-чемпіон Європи, 58 матчів і 9 голів за збірну Італії. Грандіозний маестро, але от простих правил не знає. Не сиди на м'ячі, Ческо! :)

20. Вересень 2002 року. У виїзному матчі 1/64 фіналу Кубка УЄФА Шальке вирішив усі питання, обігравши білоруський Гомель – 4:1. На старті домашнього матчу генеральний менеджер "кобальтових" Руді Ассауер спокійно димить сигарою і запиває пивом.

21. Луїш Фігу і Зінедін Зідан обмінюються капітанськими пов'язками. За титулами серйозна перевага французького капітана, проте португалець переважає візаві в індивідуальних показниках. Фігу забив за національну команду на один гол більше (32 проти 31), а також мав тривалішу міжнародну кар'єру (127 матчів проти 108).

22. Липень 2009-го, Маріуполь. Де Хеа, Оріоль Ромеу, Хоселу і Ко перед матчем проти збірної Сербії на чемпіонаті Європи U-19. Цікаво, що зіркові піренейці так і не спромоглися вийти з групи.

23. Руй Кошта у збірній Португалії: 94 матчі, 26 голів.

24. Олівер Кан втішає Сантьяго Каньїсареса, Джовані Елбер і Самюель Куффур поспішають на допомогу. Після епічного фіналу Ліги чемпіонів-2001 між Баварією та Валенсією було багато сліз.

25. Через чотири роки – новий розкішний фінал і нова драма. Прибитий горем Андрій Шевченко прокручує кадри нереального камбеку Ліверпуля у Стамбулі. Своїми тодішніми емоціями Шева відверто поділився із Футбол 24.

26. Месут Озіл феєрить за Вердер. Звідти у 2010-му він переїде прямісінько в Реал.

27. У "нульових" Адріано, форвард міланського Інтера, обожнював футбол. А потім у його житті з'явився алкоголь...

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28. А ви знали, що у далекому 2006-му Кіке Сетьєн очолював збірну Екваторіальної Гвінеї? Щоправда, провів із цією командою лише один матч: після поразки від Камеруну (0:3) подав у відставку.

29. Едмундо + Ромаріо = солодка парочка в атаці Васку да Гама першої половини "нульових".

30. Були часи, коли Мілевський запалював в атаці не брестського, а київського Динамо! Ця команда – Юссуф, Нінковіч, Вукоєвіч, Бангура – доходила до півфіналу Кубка УЄФА у 2009-му.

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