Фігу – про роботу з Манчіні: Він принижував мене

Колишній півзахисник Інтера Луїш Фігу розповів про стосунки з нинішнім наставником збірної Італії Роберто Манчіні.

"Коли ти граєш, все чудово, коли ні – все навколо жахливе. Спочатку в Інтері у мене все було добре, але потім з Манчіні все стало погано. Ми погано розуміли один одного на людському рівні. Він один з тих, хто принижував мене під час моєї кар'єри. Я страждав у Інтері. Мені було не 20 років, а у віці 34-35 років були ситуації, через які мені не було необхідності проходити.

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Це було не питання гри чи не гри, але коли тобі 34, ти знаєш, що ти можеш запропонувати команді. Проте, розігріватися протягом 85 хвилин, щоб потім пограти три хвилини і подивитися, що ти можеш дати команді – це ненормально. Тут потрібно трохи поваги та ввічливості. Ви повинні бути професіоналом і прийняти це, але після цього ваші стосунки не будуть такими ж. Якщо ви поговорите з гравцем, він зрозуміє", – розповів Фігу в прямому ефірі з Фабіо Каннаваро в Інстаграмі.

Нагадаємо, володар "Золотого м'яча-2000" приєднався до Інтера влітку 2005 року після 5 сезонів, проведених в Реалі. У складі міланської команди Фігу загалом зіграв 141 матч в усіх турнірах, записавши собі в актив 11 голів та 29 результативних передач.

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