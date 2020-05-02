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Фигу признался, почему перешел из Барселоны в Реал

2 мая 23:43 41 Читати українською
Фигу признался, почему перешел из Барселоны в Реал
Луиш Фигу / фото из соцсетей

Обладатель "Золотого мяча-2000" Луиш Фигу назвал причину, которая побудила его перейти в мадридский клуб.

Напомним, в июле 2000 года Луиш Фигу шокировал весь мир, перейдя из Барселоны, в которой был настоящим лидером, в лагерь заклятого врага – мадридского Реала. По словам португальца, такое решение он принял из-за нехватки уважения в каталонском клубе.

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"Решение перейти в Реал далось мне непросто. Это был тяжелый и важный шаг, потому что я покидал город, в котором мне было хорошо и который дал мне многое. Но я чувствовал, что меня не ценили полностью за то, что я делал для команды. Если в такой ситуации ты получаешь предложение от другого клуба, то задумаешься.

В начале карьеры в Мадриде было трудно, ведь я адаптировался к новой среде, но клуб очень помог мне", – цитирует португальца Mundo Deportivo.

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