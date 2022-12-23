Правый защитник Ромы Рик Карсдорп был назван главным тренером Жозе Моуринью "предателем" перед перерывом на чемпионат мира, а затем подвергся преследованиям со стороны болельщиков итальянского клуба. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPRO) считает, что отстранение Карсдорпа от тренировок является несправедливым и дискриминационным решением со стороны Ромы. По мнению организации, римский клуб нарушил правила ФИФА.

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Директор FIFPRO Луи Эверард уверен, что Рома сделала Карсдорпа козлом отпущения для отвлечения внимания от неудачных выступлений всей команды. "Клуб не имеет права изолировать игрока и относиться к нему иначе, чем к его товарищам по команде", – говорится в заявлении организации.

Генеральный секретарь FIFPRO Йонас-Баер Хоффманн призвал Рому выполнять свои обязательства и обеспечить справедливое обращение с Карсдорпом, в частности в вопросе соблюдения его прав работника.

Отметим, что в контрольных матчах, которые Рома сыграла во время паузы на ЧМ-2022, Карсдорп принимал участие. Однако Рома не оставляет попыток избавиться от игрока во время зимнего трансферного окна.

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