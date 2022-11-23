Рик Карсдорп заявил, что у него психологические проблемы.

Правый защитник Ромы Рик Карсдорп пропустил последние тренировки команды, за что будет оштрафован на максимальную сумму – 30% месячной зарплаты.

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В то же время, согласно Corriere dello Sport, нидерландский игрок нашёл официальную причину своей неявки на клубную базу Ромы в Тригории. Он заявил, что испытывает психологические проблемы, и прислал соответствующую справку от доверенного врача.

Рома попросила Рика приехать в Тригорию, чтобы клубные врачи смогли лично оценить состояние его ментального здоровья. Но сам Карсдорп ответил отказом.

Раннее сообщалось, что клубное руководство Ромы намеревалось помирить Карсдорпа и Жозе Моуринью. Напомним, что после матча с Сассуоло (1:1) тренер римлян раскритиковал игрока за непрофессионализм. Моуринью не называл фамилии футболиста, который допустил ряд ошибок, но СМИ уверены в том, что тренер подразумевал именно Карсдорпа.

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