FIFPRO різко засудила поводження Роми зі своїм гравцем
Правозахисна організація футболістів засудила ставлення Роми до свого захисника Ріка Карсдорпа.
Головний тренер Роми Жозе Моурінью назвав Ріка Карсдорпа "зрадником" перед перервою на чемпіонат світу, пысля чого гравець зазнав переслідувань з боку вболівальників італійського клубу. Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) вважає, що усунення Карсдорпа від тренувань є несправедливим та дискримінаційним рішенням з боку Роми. На думку організації, римський клуб порушив правила ФІФА.
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Директор FIFPRO Луї Еверард упевнений, що Рома зробила Карсдорпа цапом-відбувайлом для відвернення уваги від невдалих виступів усієї команди. "Клуб не має права ізолювати гравця і ставитись до нього інакше, ніж до його товаришів по команді", – йдеться у заяві організації.
Генеральний секретар FIFPRO Йонас-Баєр Хоффманн закликав Рому виконувати свої зобов'язання та забезпечити справедливе поводження з Карсдорпом, зокрема щодо дотримання його прав працівника.
Зазначимо, що у контрольних матчах, які Рома зіграла під час паузи на ЧС-2022, Карсдорп брав участь. Проте Рома не полишає спроб здихатися гравця під час зимового трансферного вікна.
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