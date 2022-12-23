Головний тренер Роми Жозе Моурінью назвав Ріка Карсдорпа "зрадником" перед перервою на чемпіонат світу, пысля чого гравець зазнав переслідувань з боку вболівальників італійського клубу. Міжнародна федерація асоціацій професійних футболістів (FIFPRO) вважає, що усунення Карсдорпа від тренувань є несправедливим та дискримінаційним рішенням з боку Роми. На думку організації, римський клуб порушив правила ФІФА.

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Директор FIFPRO Луї Еверард упевнений, що Рома зробила Карсдорпа цапом-відбувайлом для відвернення уваги від невдалих виступів усієї команди. "Клуб не має права ізолювати гравця і ставитись до нього інакше, ніж до його товаришів по команді", – йдеться у заяві організації.

Генеральний секретар FIFPRO Йонас-Баєр Хоффманн закликав Рому виконувати свої зобов'язання та забезпечити справедливе поводження з Карсдорпом, зокрема щодо дотримання його прав працівника.

Зазначимо, що у контрольних матчах, які Рома зіграла під час паузи на ЧС-2022, Карсдорп брав участь. Проте Рома не полишає спроб здихатися гравця під час зимового трансферного вікна.

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