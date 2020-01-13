ФИФА вынесла решение по делу о выплате Динамо и Боруссией Д "платежа солидарности" за трансфер Ярмоленко

Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила, что Динамо полностью рассчиталось со СДЮШОР Юность за трансфер Андрея Ярмоленко в дортмундскую Боруссию.

"Палата по разрешению споров ФИФА подтвердила правомерность позиции ФК Динамо в споре против СДЮШОР Юность. Соответствующее решение было отправлено сторонам 9 января 2019 года.

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Напомним, что в своем иске о взыскании денежных средств по механизму солидарности ФИФА в связи с трансфером Андрея Ярмоленко в ФК Боруссия Дортмунд СДЮШОР Юность требовала оплатить 286 500 евро.

Указанная сумма – это полный размер платежа по механизму солидарности ФИФА. Согласно договоренности между ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд, этот платеж должен был совершить наш клуб. Средства в размере 150 тысяч евро ФК Динамо оплатил еще в январе 2018 года. Однако, новое руководство СДЮШОР не хотело признавать этот платеж.

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Пренебрегая интересами спортивной школы и всех детей, которые могли уже давно пользоваться современным оборудованием и инвентарем в отремонтированном учебном заведении, его руководство умышленно отказывалось от получения оставшейся суммы – 136 500 евро. Зато от клуба манипулятивно требовали повторной уплаты полного платежа.

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В итоге Палата по разрешению споров ФИФА согласилась с позицией ФК Динамо и приняла решение – обязать ФК Боруссия Дортмунд (как клуб, который в соответствии с регламентом должен был уплатить эти средства) перечислить в пользу СДЮШОР Юность 136 500 евро. При этом ФК Динамо и ФК Боруссия Дортмунд договорились, что эти средства будут оплачены немецкой стороной, а ФК Динамо их безотлагательно компенсирует ФК Боруссия Дортмунд", – говорится в официальном заявлении Динамо.

Напомним, Ярмоленко перешел в дортмундскую Боруссию летом 2017 года. За трансфер игрока киевское Динамо получило 25 млн евро. Черниговская СДЮШОР "Юность" обращалась в ФИФА из-за невыплаты, по их мнению, "платежа солидарности" за трансфер своего воспитанника.

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