ФІФА винесла рішення у справі щодо виплати Динамо та Борусією Д "платежу солідарності" за трансфер Ярмоленка

Палата з вирішення спорів ФІФА підтвердила, що Динамо повністю розрахувалось зі СДЮШОР Юність за трансфер Андрія Ярмоленка в дортмундську Борусію.

"Палата з вирішення спорів ФІФА підтвердила правомірність позиції ФК Динамо у спорі проти СДЮШОР Юність. Відповідне рішення було надіслано сторонам 9 січня 2019 року.

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Нагадаємо, що у своєму позові щодо стягнення коштів за механізмом солідарності ФІФА у зв’язку з трансфером Андрія Ярмоленка до ФК Борусія Дортмунд СДЮШОР Юність вимагала сплатити 286 500 євро.

Вказана сума – це повний розмір платежу за механізмом солідарності ФІФА. Згідно з домовленістю між ФК Динамо та ФК Борусія Дортмунд, цей платіж мав здійснити наш клуб. Кошти в розмірі 150 тисяч Євро ФК Динамо сплатив ще в січні 2018 року. Проте, нове керівництво СДЮШОР не хотіло визнавати цей платіж.

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Нехтуючи інтересами спортивної школи та всіх дітей, які могли вже давно користуватися сучасним обладнанням та інвентарем у відремонтованому навчальному закладі, його керівництво зумисно відмовлялося від отримання решти суми – 136 500 євро. Натомість, від клубу маніпулятивно вимагали повторної сплати повного платежу.

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У підсумку Палата з вирішення спорів ФІФА погодилася з позицією ФК Динамо та ухвалила рішення – зобов’язати ФК Борусія Дортмунд (як клуб, який відповідно до регламенту повинен був сплатити ці кошти) перерахувати на користь СДЮШОР Юність 136 500 Євро. При цьому ФК Динамо та ФК Борусія Дортмунд домовились, що ці кошти будуть сплачені німецькою стороною, а ФК Динамо їх невідкладно компенсує ФК Борусія Дортмунд", – йдеться у офіційній заяві Динамо.

Нагадаємо, Ярмоленко перейшов у дортмундську Борусію влітку 2017 року. За трансфер гравця київське Динамо отримало 25 мільйонів євро. Чернігівська СДЮШОР "Юність" зверталася до ФІФА через невиплату, на їхню думку, "платежу солідарності" за трансфер свого вихованця.

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