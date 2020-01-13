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Шаблий прокомментировал информацию о желании Вест Хэма отпустить Ярмоленко в другой клуб

13 января 11:35 1262 Читати українською
Шаблий прокомментировал информацию о желании Вест Хэма отпустить Ярмоленко в другой клуб
Андрей Ярмоленко и Вадим Шаблий / фото из соцсетей

Агент Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг слухи о готовности Вест Хэма отпустить игрока в аренду.

"Не знаем, откуда распространяется такая информация. В Вест Хэме никто Андрею об этом ничего не говорил и даже близко не намекал.

Ярмоленко может покинуть Вест Хэм в январе из-за прихотей нового тренера

Он восстанавливается после травмы мышцы бедра и готовится помочь команде во второй части сезона, а заодно набрать форму к чемпионату Европы", – сказал Шаблий Команда 1.

Ранее сообщалось, что новый главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес не рассчитывает на помощь украинца.

Добавим, что в текущем сезоне Ярмоленко провел за лондонский клуб 15 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.

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Теги
Украинцы за рубежом Англия Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Вадим Шаблий
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