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Ярмоленко возглавил показательный рейтинг АПЛ – украинец стал лучшим за пределами топ-6

8 января 18:05 669 Читати українською
Ярмоленко возглавил показательный рейтинг АПЛ – украинец стал лучшим за пределами топ-6
Андрей Ярмоленко / EPL

Андрей Ярмоленко играет за Вест Хэм не каждый полный матч, но очень полезный для команды, когда находится на поле.

Ярмоленко за 21 тур сыграл 829 минут в АПЛ, создав за отведенное время 15 голевых шансов. В активе украинца только 1 ассист. Впрочем, согласно системе ожидаемых голов, Андрей наработал на 3.33 xA – то есть более чем на 3 результативные передачи.

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В расчете на один матч (90 минут) Ярмоленко имеет 0.36 xA. По этому показателю он является лучшим в чемпионате Англии за пределами "большой шестерки". Учитывались только те футболисты, которые провели в сезоне не менее 720 минут на поле.

Конечно, Андрей оказался на вершине рейтинга благодаря малому количеству сыгранных минут, однако он был достаточно эффективным. В составе Вест Хэма нет равных Ярмоле в созидании – второе место по ожидаемым передачам за матч разделяют Снодграсс и Лансини (по 0.21 xA90), которые сыграли не намного больше.

По ожидаемым голам на 90 минут Ярмоленко – четвертый в команде (0.21 xG), по ударам на 90 минут – пятый (2.16).

Сейчас украинец залечивает травму. Сроки восстановления пока неизвестны. В этом сезоне Ярмоленко забил за Вест Хэм 3 гола. Под руководством нового тренера – Дэвида Мойеса – Андрей еще не играл.

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