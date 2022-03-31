В Катаре состоялось 72-е заседание Конгресса ФИФА. Среди прочего были приняты изменения к уставу.

ФИФА решила увеличить количество языков, которые будут официальными в переписке и документах организации, добавив к английскому, испанскому, французскому и немецкому еще три языка.

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Речь идет об арабском, португальском и русском. Голосовали за принятие этих языков единым решением. "За" проголосовали 187 делегатов Конгресса, а "против" – всего 4.

Напомним, о планах ФИФА по поводу увеличения количества официальных языков было известно заранее. Присутствие среди вариантов русского языка возмутило западные СМИ, учитывая преступления путинских войск в Украине. Однако организация не отступила от своих планов.

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