ФИФА сделала русский язык одним из официальных – против были только четыре делегата
В Катаре состоялось 72-е заседание Конгресса ФИФА. Среди прочего были приняты изменения к уставу.
ФИФА решила увеличить количество языков, которые будут официальными в переписке и документах организации, добавив к английскому, испанскому, французскому и немецкому еще три языка.
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Речь идет об арабском, португальском и русском. Голосовали за принятие этих языков единым решением. "За" проголосовали 187 делегатов Конгресса, а "против" – всего 4.
Напомним, о планах ФИФА по поводу увеличения количества официальных языков было известно заранее. Присутствие среди вариантов русского языка возмутило западные СМИ, учитывая преступления путинских войск в Украине. Однако организация не отступила от своих планов.
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