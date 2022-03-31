В Катарі відбулося 72-ге засідання Конгресу ФІФА. Серед іншого були ухвалені зміни до статуту.

ФІФА вирішила збільшити кількість мов, які будуть офіційними у листуванні та документах організації, додавши до англійської, іспанської, французької та німецької ще три мови.

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Йдеться про арабську, португальську та російську. Голосували за прийняття цих мов єдиним рішенням. "За" проголосували 187 делегатів Конгресу, а "проти" – лише 4.

Нагадаємо, про плани ФІФА щодо збільшення кількості офіційних мов було відомо раніше. Присутність серед варіантів російської обурив західні ЗМІ, зважаючи на злочини путінських військ в Україні. Однак організація не відступилася від своїх планів.

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