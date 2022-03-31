Среди ряда важных вопросов ФИФА рассмотрела наказания для стран, нарушивших устав. В частности, ФИФА приостановила членство в организации Пакистана, Кении и Зимбабве, сообщает Nation Africa.

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"Совет ФИФА также принял решение приостановить работу Федерации футбола Кении и Футбольной ассоциации Зимбабве с немедленным вступлением в силу из-за неправомерного вмешательства третьей стороны", – сказал Джанни Инфантино.

Это значит, что команды из этих стран не смогут участвовать в международных соревнованиях, арбитры не смогут судить матчи, а футболисты – осуществлять трансферы. Следует заметить, что России даже не было в перечне стран, по которым проводилось голосование. Агрессоры остались членами ФИФА, но предыдущие санкции в отношении команд не утратили силу.

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