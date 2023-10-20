ФІФА офіційно дискваліфікувала чемпіона світу на 2 роки – клуб опублікував заяву за мотивами допінг-скандалу
Чутки про провалений допінг-тест Папу Гомеса виявилися правдивими.
Монца офіційно підтвердила, що отримала від ФІФА листа з вердиктом для чемпіона світу – 2 роки заборони займатися спортом.
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Гомес здав позитивну допінг-пробу в жовтні минулого року, коли ще виступав за Севілью. У біологічних пробах аргентинця було виявлено наявність тербуталіну – препарату для полегшення бронхоспазму. Хавбек запевняє, що випадково випив сироп своєї дитини без консультації з лікарем.
Монца оголосить рішення щодо Гомеса пізніше. У лютому півзахиснику виповниться 36, тому тривала дискваліфікація може означати для нього фініш кар'єри.
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