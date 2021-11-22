ФИФА назвала 7 топ-тренеров, которые сразятся за звание The Best-2021
Действующий победитель не попал в шорт-лист в 2021-м.
ФИФА определилась со списком претендентов на звание лучшего тренера в текущем году, сообщает официальный сайт организации.
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В шорт-листе оказались Антонио Конте (Интер/Тоттенхэм), Ганс-Дитер Флик (Бавария/сборная Германии), Хосеп Гвардиола (Манчестер Сити), Роберто Манчини (сборная Италии), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Диего Симеоне (Атлетико), Томас Тухель (Челси).
Напомним, в прошлом году победу одержал тренер Ливерпуля Юрген Клопп. Церемония вручения наград состоится 17 января.
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