ФІФА назвала 7 топ-тренерів, які позмагаються за звання The Best-2021
Чинний переможець не потрапив до шорт-листа у 2021-му.
ФІФА визначилась зі списком претендентів на звання найкращого тренера поточного року, повідомляє офіційний сайт організації.
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У шорт-листі опинились Антоніо Конте (Інтер/Тоттенхем), Ганс-Дітер Флік (Баварія/збірна Німеччини), Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Роберто Манчіні (збірна Італії), Ліонель Скалоні (збірна Аргентини), Дієго Сімеоне (Атлетіко) та Томас Тухель (Челсі).
Нагадаємо, минулого року перемогу здобув тренер Ліверпуля Юрген Клопп. Церемонія вручення нагород відбудеться 17 січня.
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