ФИФА вслед за УЕФА рассматривает вариант возвращения россиян на международную арену, сообщает Sky Sports.

Легенда Баварии опозорился, поддержав скандальное решение УЕФА по отношению к россиянам

Обе организации тотально забанили российский футбол после начала полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, недавно УЕФА неприятно удивил решением вернуть сборные окупантов на уровне U-17. Им запретят играть дома, использовать свой гимн и символику, но цивилизованное футбольное сообщество все равно возмущено таким "камбеком". Ряд европейских стран сразу объявили, что не будут выходить на одно поле с россиянами.

На сегодняшнем заседании Совета ФИФА может быть принят еще один возврат россиян. Евро U-17 фактически является отбором на чемпионат мира. Мужская сборная окупантов уже никак не успевает на Мундиаль (он состоится в ноябре этого года), а вот женская сохраняет теоретические шансы сыграть.

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