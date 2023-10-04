ФИФА может повторить позорное решение УЕФА о возвращении россиян
Международные футбольные организации почему-то запустили процесс амнистии для представителей страны-террориста.
ФИФА вслед за УЕФА рассматривает вариант возвращения россиян на международную арену, сообщает Sky Sports.
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Обе организации тотально забанили российский футбол после начала полномасштабного вторжения в Украину. Впрочем, недавно УЕФА неприятно удивил решением вернуть сборные окупантов на уровне U-17. Им запретят играть дома, использовать свой гимн и символику, но цивилизованное футбольное сообщество все равно возмущено таким "камбеком". Ряд европейских стран сразу объявили, что не будут выходить на одно поле с россиянами.
На сегодняшнем заседании Совета ФИФА может быть принят еще один возврат россиян. Евро U-17 фактически является отбором на чемпионат мира. Мужская сборная окупантов уже никак не успевает на Мундиаль (он состоится в ноябре этого года), а вот женская сохраняет теоретические шансы сыграть.
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