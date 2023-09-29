Обладатель "Золотого мяча" Карл-Хайнц Румменигге голосовал за то, чтобы допустить российские молодежные команды к соревнованиям под эгидой УЕФА.

"Дети являются жертвами войны. Они невиновны и нуждаются в помощи. Они не несут ответственности за эту войну и не должны быть дополнительно наказаны.

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Вот почему я проголосовал "за", чтобы разрешить им снова принять участие в международных соревнованиях", – цитирует бывшего игрока Баварии Bild.

Напомним, что УЕФА недавно принял решение допустить молодежные команды страны-террористки к матчам. Ряд государств, в частности Англия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша и другие, отказались играть против россиян.

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