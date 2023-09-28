Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR вспоминает первый сезон Шахтера в Лиге чемпионов, который команда провела не на родной Донбасс Арене. 30 сентября 2014-го во Львове "оранжево-черные" принимали Порту.

Дежавю с Порту и испанцами

Как и в этом году, жребий отправил "горняков" в группу к Порту. Кроме того, в квартет с Шахтером попал представитель Испании. Тогда это был Атлетик, сейчас – Барселона. Ну и нейминг четверки был идентичен нынешнему – последняя группа Н.

В 2014 году Шахтер начинал групповой этап поединком на Сан Мамесе. Команда Мирчи Луческу привезла из Бильбао стратегически выгодную ничью 0:0. В параллельном противостоянии Порту не заметил белорусский БАТЭ и отгрузил сопернику шесть сухих мячей.

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Во втором туре белорусы сенсационно победили Атлетик из Эрнесто Вальверде – 2:1. А Шахтер и Порту выдали феерический матч во Львове, где впервые проходил поединок Лиги чемпионов. На 35-й минуте португальцы могли забивать – за фол Александра Кучера против Ясина Браими рефери Джюнейт Чакир назначил пенальти. Однако Андрей Пятов парировал удар алжирца.

А после перерыва Кучер реабилитировался и выдал голевую передачу на Алекса Тейшейру. На 85-й минуте Луис Андриано забил второй гол – казалось, вот она – победа. Однако подопечные Хулена Лопетеги чудом спаслись и повергли в шок стадион. Джексон Мартинес оформил поздний дубль на 89-й и четвертой компенсированной минутах.

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Львовская премьера

Вообще, переезд Шахтера на Арену Львов воспринимался тогда очень неоднозначно. Риторика донецкого клуба была противоречивой, а футболисты и представители команды постоянно отмечали: "Мы играем для Донбасса". Об идентичности с Украиной речь шла очень редко. Стоит сказать, что не все львовские болельщики адекватно расценили переезд дончан. Оттуда и появление на матчах скандальных баннеров типа "Шахтер прочь из Львова".

Однако, как показало время, это был идеальный вариант для временного решения проблемы. Донецкий клуб организовал мастер-класс для львовян в контексте организации матчей уровня ЛЧ. Начиная от ремонта уже запущенного стадиона и завершая качественной маркетинговой кампанией по привлечению болельщиков на трибуны. Вместе с тем, публика обеспечила качественной поддержкой команду, которая оказалась за пределами родного дома из-за российской агрессии.

БАТЭ в роли жертвы

Два осенних матча с БАТЭ до сих пор считаются знаковыми из-за серии рекордов, установленных тогда Шахтером. Например, пять мячей Луиса Адриано в ворота белорусов позволяют бразильцу находиться в звездной компании Месси и Холанда – лишь три игрока в истории ЛЧ отмечались пента-триком в одном поединке. Победа в Борисове со счетом 7:0 – среди самых разгромных в летописи турнира. Шесть голов дончане забили до перерыва – это единственный случай в Лиге чемпионов.

12 пропущенных от Шахтера не прошли для белорусов бесследно. В четырех других матчах группы в ворота БАТЭ забили столько же. Следовательно, показатель в 24 пропущенных мяча на групповом этапе держится в топе. Аналогичный антирекорд ЛЧ у Легии (2016/2017) и Виктории из Пльзеня (2022/2023).

Центурионы Степаненко и Ракицкий

Только два игрока того Шахтера остаются в команде по сей день. О печальном опыте Ярослава Ракицкого все помнят – он отлучался в Зенит. А вот Степаненко подтверждает статус клубной легенды, непрерывно играет за Шахтер с 2010 года и недавно провел свой 400-й поединок в оранжево-черной футболке.

Треть футболистов Шахтера образца 2014/2015 уже завершила активные выступления. Кучер и Пятов начали тренерскую деятельность, Срна и Шевчук ищут себя в административной работе. Значительная часть бразильцев вернулась домой: Марсио Азеведо, Луис Адриано, Алекс Тейшейра, Веллингтон Нем. В Соединенных Штатах еще играют Кривцов и Дуглас Коста, в Греции – Тайсон и Бернард. Трое остаются в чемпионатах топ-5 Исмаили, Коваленко и Ордец.

Урок от Баварии

Прошло несколько месяцев и Шахтер почувствовал себя в роли БАТЭ. Горняки финишировали вторыми в группе (не помешало даже поражение во Львове от Атлетика 0:1) и попали в плей-офф на Баварию. Приезд Пепа Гвардиолы и его команды вызвал во Львове невероятный ажиотаж. Стоит сказать, что только предматчевая пресс-конференция Пепа собрала более сотни журналистов. А проблема лишнего билета на Арену Львов возникла чуть ли не в первый день продаж.

Если дома Шахтер смотрелся прилично и сыграл 0:0, то в Мюнхене все сломалось на первых минутах. Пенальти + удаление Александра Кучера лишило Шахтер любых шансов, а еще вошло в историю. Показатель 3,59 является самым быстрым в Лиге чемпионов в контексте красной карточки. Раньше Кучера с поля не выгоняли ни одного другого футболиста. В итоге на Альянц-Арене ребята Луческу уступили 0:7 и прекратили борьбу в ЛЧ.

Шахтер задержится во Львове еще на два года – до конца 2016-го. Дальше будет переезд в Харьков, а затем в Киев. После большого российского вторжения "горняки" расширят географию домашних матчей еще больше: в прошлом сезоне Шахтер принимал соперников в Лиге чемпионов в Варшаве, а в текущем розыгрыше в качестве домашней арены заявил гамбургский Фолькспаркштадион.