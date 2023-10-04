ФІФА слідом за УЄФА розглядає варіант повернення росіян на міжнародну арену, інформує Sky Sports.

Легенда Баварії зганьбився, підтримавши скандальне рішення УЄФА щодо росіян

Обидві організації тотально забанили російський футбол після початку повномасштабного вторнення в Україну. Втім, нещодавно УЄФА неприємно здивував рішенням повернути збірні окупантів на рівні U-17. Їм заборонять грати вдома, використовувати свій гімн і символіку, але цивілізована футбольна спільнота однаково обурена таким "камбеком". Низка європейських країн відразу оголосили, що не будуть виходити на одне поле з росіянами.

На сьогоднішньому засіданні Ради ФІФА може бути ухвалене ще одне повернення росіян. Євро U-17 фактично є відбором на чемпіонат світу. Чоловіча збірна окупантів вже ніяк не встигає на Мундіаль (він відбудеться у листопаді цього року), а от жіноча зберігає теоретичні шанси зіграти.

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