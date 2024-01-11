ФИФА рассмотрела дело с эпизодом, в котором игрок мюнхенцев во время матча Германии и Австрии в ноябре грубо толкнул Филиппа Мвене.

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Как сообщает Mundo Deportivo, Лерой Сане получил дисквалификацию на три матча. А, следовательно, он пропустит мартовские товарищеские встречи против Франции и Нидерландов, а также еще одну игру сборной Германии в рамках подготовки к Евро-2024.

Немецкий футбольный союз заявляет, что решение ФИФА не является окончательным, и указывает, что может обжаловать это решение.

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