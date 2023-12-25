Финал турнира сильнейших команд европейского континента – это всегда особые эмоции. Однажды зрителям удалось стать свидетелями битвы за титул дважды за три дня.

Каждый матч европейского турнира – это особая история, тем более, когда речь заходит о финале. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о единственном решающем матче, который пришлось переигрывать.

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Первое восхождение Баварии и Атлетико на вершину европейского футбола было крайне непростым. Оба клуба имеют богатую и интересную историю, однако от создания Кубка европейских чемпионов болельщикам этих команд пришлось ждать чуть ли не 20 лет до того момента, когда их любимцы смогут дойти до финала турнира.

Для "роттен" новая эпоха началась прежде всего благодаря Ули Хенесу, Зеппу Майеру и Герду Мюллеру. Эти ребята стремились достичь самых высоких высот и тянули за собой всю команду, что позволило Баварии стать в один ряд с другими мировыми клубами экстракласса.

До 1974 года мадридский Атлетико тоже не доходил до финала Лиги чемпионов, поэтому ребята Хуана Карлоса Лоренсо как никто были мотивированы победой в турнире и правом войти в перечень грандов мирового футбола. Ворота команды защищал папа Пепе Рейны Мигель, Арагонес, Родригес, Уфарто, Гарате и компания творили чудеса на поле. Путь в Брюссель для команд был далеко не легкой прогулкой, но финал обещал быть особенно жестким.

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Около 50 тысяч зрителей заполонили трибуны стадиона Эйзель в Брюсселе, чтобы насладиться битвой за титул сильнейшей команды Европы. Удо Латтек и Хуан Карлос Лоренсо выстроили план на игру и увещевали своих игроков последними советами. Стартовый свисток бельгийца Альфреда Делькура – игра началась.

Бавария контролировала ход игры, а Атлетико умело огрызался. У ворот Майера и Рейны возникло немало голевых моментов, но реализовать их в голы команды не смогли. Нули на табло после основного времени – матч перешел в овертаймы. На 114-й минуте Арагонес забивает, и всем кажется, что "матрасники" победили. Но немцы никогда не сдаются – за минуту до финального свистка Шварценбек восстанавливает статус-кво. Серия пенальти не предусмотрена – через день матч будут переигрывать.

Физические показатели всегда были одним из сильнейших козырей представителей немецкого футбола, так что после такой маленькой паузы у Атлетико не было шансов. Бавария в матче-переигрывании просто уничтожила соперника, не дав ему даже возможности ответить на дубли Хенесса и Мюллера.

Аргентинский наставник Атлетико выглядел бессильным. Он пытался "завести" ребят, но понимал, что они отдали все силы и эмоции в первом матче и сейчас просто не имеют соответствующего запаса. Тем более что в составе Баварии выступали чемпионы Европы в составе ФРГ и будущие чемпионы мира. Устоять перед такой силой хоть раз – уже фантастика, но победить в повторном поединке просто нереально.

После этого Бавария еще дважды победила в турнире, не так редко выходит в финал и пополняет клубный музей. Атлетико лишь два раза прорывался к финальному матчу, но выйти из него победителем так и не смог.