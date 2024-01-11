Бавария завершает трансфер легенды Тоттенхэма за копейки
Защитник Тоттенхэма Эрик Дайер готовится сменить клубную прописку.
Бавария согласовала со "шпорами" трансфер Эрика Дайера. По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит за защитника Тоттенхэма 4 млн евро
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Отмечается, что Дайер договорился также с мюнхенцами об условиях личного контракта. Защитник провел разговор с наставником Баварии Томасом Тухелем. Сегодня, 11 января, Дайер должен пройти медобследование в Мюнхене. Ранее сообщалось, что игрок подпишет контракт с действующим чемпионом Германии до 2025 года.
Эрик Дайер присоединился к Тоттенхэму в 2014 году, перейдя из Спортинга. Всего за "шпор" защитник сыграл 364 матча во всех турнирах. В его активе 13 голов и 12 результативных передач.
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