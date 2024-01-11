Бавария согласовала со "шпорами" трансфер Эрика Дайера. По информации инсайдера Фабрицио Романо, немецкий клуб заплатит за защитника Тоттенхэма 4 млн евро

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Отмечается, что Дайер договорился также с мюнхенцами об условиях личного контракта. Защитник провел разговор с наставником Баварии Томасом Тухелем. Сегодня, 11 января, Дайер должен пройти медобследование в Мюнхене. Ранее сообщалось, что игрок подпишет контракт с действующим чемпионом Германии до 2025 года.

Эрик Дайер присоединился к Тоттенхэму в 2014 году, перейдя из Спортинга. Всего за "шпор" защитник сыграл 364 матча во всех турнирах. В его активе 13 голов и 12 результативных передач.

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