ФІФА розглянула справу з епізодом, в якому гравець мюнхенців під час матчу Німеччини та Австрії в листопаді грубо штовхнув Філіпа Мвене.

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Як повідомляє Mundo Deportivo, Лерой Сане отримав дискваліфікацію на три матчі. А, отже, він пропустить березневі товариські зустрічі проти Франції та Нідерландів, а також ще одну гру збірної Німеччини в рамках підготовки до Євро-2024.

Німецький футбольний союз заявляє, що рішення ФІФА не є остаточним, і вказує, що може подати апеляцію.

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