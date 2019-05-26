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Феррейра, который ранее выступал за Шахтер, оказался ненужным Эспаньолу

10:28 51 Читати українською
Феррейра, который ранее выступал за Шахтер, оказался ненужным Эспаньолу
Факундо Феррейра / Reuters

Карьера нападающего Феррейра постепенно идет на спад после того, как он покинул донецкую команду.

Очередной клуб не желает содержать аргентинца в своем составе, информирует Sport.es.

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Зимой Эспаньол договорился о полуторагодичной аренде игрока с правом выкупа за 8 млн евро. Но игра Феррейры сильно разочаровала тренерский штаб испанцев, поэтому они хотят отдать нападающего назад уже через 6 месяцев неудачного сотрудничества. Бенфика также не горит желанием содержать страйкера у себя.

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Напомним, в свое время Феррейра отдал 5 лет донецкому Шахтеру.

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Испания Факундо Феррейра Факундо Феррейра Эспаньол Эспаньол Трансферы
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