Феррейра, который ранее выступал за Шахтер, оказался ненужным Эспаньолу

Карьера нападающего Феррейра постепенно идет на спад после того, как он покинул донецкую команду.

Очередной клуб не желает содержать аргентинца в своем составе, информирует Sport.es.

Шахтер может подписать защитника Сассуоло Лиролу

Зимой Эспаньол договорился о полуторагодичной аренде игрока с правом выкупа за 8 млн евро. Но игра Феррейры сильно разочаровала тренерский штаб испанцев, поэтому они хотят отдать нападающего назад уже через 6 месяцев неудачного сотрудничества. Бенфика также не горит желанием содержать страйкера у себя.

Тренер вратарей Шахтера считает поведение Лунина на поле ненормальной

Напомним, в свое время Феррейра отдал 5 лет донецкому Шахтеру.