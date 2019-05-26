Тренер вратарей Шахтера считает поведение Лунина на поле ненормальным

Один из представителей тренерского штаба Шахтера, Антонио Феррейра, оценил игру Андрея Лунина.

Помощник Паулу Фонсеки поделился мыслями о перспективах голкипера сборной Украины в интервью Tribuna.

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"Андреем интересовались многие клубы. Мне звонили из Италии и других стран. В Харьков на его матч приезжал тренер вратарей с АПЛ. Он был очень заинтересован Луниным из-за его возраста и поведения на поле. Это в хорошем смысле ненормально. Молодой игрок с таким спокойствием", – заявил тренер вратарей донецкого клуба.

Напомним, контракт Андрея Лунина принадлежит мадридскому Реалу, но сезон 2018/19 он провел в аренде за Леганес.

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