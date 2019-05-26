Феррейра, який раніше виступав за Шахтар, виявився непотрібним Еспаньйолу

Кар'єра нападника Факундо Феррейри поступово йде на спад після того, як він покинув донецьку команду.

Черговий клуб не бажає утримувати аргентинця у своєму складі, інформує Sport.es.

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Взимку Еспаньйол домовився про півторарічну оренду гравця з правом викупу за 8 млн євро. Але гра Феррейри сильно розчарувала тренерський штаб іспанців, тому вони хочуть віддати нападника назад вже через 6 місяців невдалої співпраці. Бенфіка також не горить бажанням утримувати страйкера у себе.

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Нагадаємо, свого часу Феррейра віддав 5 років донецькому Шахтарю.