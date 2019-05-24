Шахтер может подписать защитника Сассуоло Лиролу

Защитник Сассуоло Поль Лирола летом может перейти в Шахтер.

Шахтер нацелился на испанского защитника Сассуоло Поля Лиролу, сообщает Corrierre del Mezzogiorno.

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"Горняки" стремились подписать его еще зимой за 7 млн евро, но трансфер не состоялся из-за вылета команды из Лиги Европы от Айнтрахта в 1/16 финала. Сейчас он может переехать в Украину за 13 млн евро, при этом на него претендует Наполи.

21-летний Лирола является воспитанником Эспаньола. В целом он провел 93 матча в профессиональной карьере, забил 3 гола и отдал 12 ассистов.

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