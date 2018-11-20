toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Мир
УКРАИНА - ТУРЦИЯ ЛИГА НАЦИЙ ГЕРМАНИЯ - НИДЕРЛАНДЫ

Феррейра Карраско признался, что предлагал деньги одноклубнику, которому сломал нос

19:14 49 Читати українською
Феррейра Карраско признался, что предлагал деньги одноклубнику, которому сломал нос
Янник Феррейра Карраско / фото из соцсетей

Полузащитник Далянь Ифан Янник Феррейра Карраско подтвердил, что хотел заплатить своему партнеру по команде Цзинь Пенсяну после того, как сломал ему нос на тренировке.

"Инцидент произошел на тренировке. Столкновение привело к небольшой травме Цзинь Пенсяна, он сломал нос. Он отличный парень и хороший игрок. На тренировках неудачные моменты не редкость.

Швейцария – Бельгия – 5:2 – видео голов и обзор матча

Я приношу ему искренние извинения. Надеюсь, Цзинь восстановится побыстрее и продолжит работать со мной в следующем сезоне.

Да, были некоторые слухи о компенсации. Сначала я предлагал ему 10 тыс. евро. Своеобразная компенсация на лечение, но мои агенты не сумели доделать работу до конца. Он не получил денег. Пенсян никогда не просил у меня больше денег", – цитирует Карраско Goal.com.

Звездные партнеры Лунина и Зинченко и форварды Ливерпуля. Топ-5 знаменитых воспитанников Генка

Теги
Мир Янник Феррейра Карраско Янник Феррейра Карраско Китай Далянь Ифан Далянь Ифан
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
54
мин
Бразилия
21:30
Камерун
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук