Феррейра Карраско признался, что предлагал деньги одноклубнику, которому сломал нос

Полузащитник Далянь Ифан Янник Феррейра Карраско подтвердил, что хотел заплатить своему партнеру по команде Цзинь Пенсяну после того, как сломал ему нос на тренировке.

"Инцидент произошел на тренировке. Столкновение привело к небольшой травме Цзинь Пенсяна, он сломал нос. Он отличный парень и хороший игрок. На тренировках неудачные моменты не редкость.

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Я приношу ему искренние извинения. Надеюсь, Цзинь восстановится побыстрее и продолжит работать со мной в следующем сезоне.

Да, были некоторые слухи о компенсации. Сначала я предлагал ему 10 тыс. евро. Своеобразная компенсация на лечение, но мои агенты не сумели доделать работу до конца. Он не получил денег. Пенсян никогда не просил у меня больше денег", – цитирует Карраско Goal.com.

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