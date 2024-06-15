"Дела у нашей сборной идут не очень хорошо. Не хватает выдержки, не хватает преданности делу, всего не хватает.

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Я даже не буду смотреть ни одного их матча на Копа Америка. Мне не хватает драйва, радости... Они обязаны играть хорошо, но я не собираюсь это смотреть. Планирую покинуть Бразилию", – заявил Роналдиньо в коротком комментарии.

Напомним, сам Ронни выигрывал Копа Америка-1999, а через три года стал чемпионом мира (пока последний "золотой" Мундиаль для Бразилии). Нынешняя КА продлится с 20 июня по 14 июля в США. Бразилия попала в группу D к Парагваю, Колумбии и Коста-Рике.

| Ronaldinho Interview ️



'What should we expect from Brazil in the Copa América?'



Ronaldinho:



“I'm not going to watch any of the games, everything is missing, determination, joy, not playing well. I’m not even going to watch one game.”



pic.twitter.com/azhHu2faNe — All Things Brazil (@SelecaoTalk) June 14, 2024

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