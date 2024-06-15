Роналдиньо разнес сборную Бразилии перед Копа Америка: "Не буду смотреть ни одного их матча"
Легенда сборной Бразилии Роналдиньо крайне разочарован нынешним поколением "селесао".
"Дела у нашей сборной идут не очень хорошо. Не хватает выдержки, не хватает преданности делу, всего не хватает.
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Я даже не буду смотреть ни одного их матча на Копа Америка. Мне не хватает драйва, радости... Они обязаны играть хорошо, но я не собираюсь это смотреть. Планирую покинуть Бразилию", – заявил Роналдиньо в коротком комментарии.
Напомним, сам Ронни выигрывал Копа Америка-1999, а через три года стал чемпионом мира (пока последний "золотой" Мундиаль для Бразилии). Нынешняя КА продлится с 20 июня по 14 июля в США. Бразилия попала в группу D к Парагваю, Колумбии и Коста-Рике.
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