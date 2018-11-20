Феррейра Карраско зізнався, що пропонував гроші одноклубнику, якому зламав ніс

Півзахисник Далянь Іфан Яннік Феррейра Карраско підтвердив, що хотів заплатити своєму партнеру по команді Цзінь Пенсяну після того, як зламав йому ніс на тренуванні.

"Інцидент стався на тренуванні. Зіткнення призвело до невеликої травми Цзінь Пенсяна, він зламав ніс. Він чудовий хлопець і хороший гравець. На тренуваннях невдалі моменти не рідкість.

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Я приношу йому щирі вибачення. Сподіваюся, Цзінь відновиться якнайшвидше і продовжить працювати зі мною в наступному сезоні.

Так, були деякі чутки щодо компенсації. Спочатку я пропонував йому 10 тис. євро. Своєрідна компенсація на лікування, але мої агенти не зуміли доробити роботу до кінця. Він не отримав грошей. Пенсян ніколи не просив у мене більше грошей", – цитує Карраско Goal.com.

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