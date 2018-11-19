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Швейцария – Бельгия – 5:2 – видео голов и обзор матча

00:54 72 Читати українською
Швейцария – Бельгия – 5:2 – видео голов и обзор матча
Швейцария – Бельгия – видео голов и обзор матча / Фото из соцсетей

В невероятном матче 6-го тура Лиги наций Швейцария унизила сборную Бельгии. Смотрите видео голов и обзор матча Швейцария – Бельгия.

Бельгия шокировала сборную Швейцарии двумя мячами в начале встречи. Казалось, что гости похоронили надежды швейцарцев на выход в плей-офф турнира. Однако еще до свистка на перерыв хозяева сравняли счет и даже умудрились выйти вперед.

Сеферович в матче против Бельгии повторил достижение Беланова 30-летней давности

Во второй половине встречи игроки сборной Швейцарии закрепили победу, забив еще два мяча.

Таким образом, именно швейцарцы выходят в плей-офф Лиги наций, оставляя сборную Бельгии на втором месте в группе.

Лига наций, дивизион А

Швейцария – Бельгия – 5:2

Голы: Родригес, 26 (пен.), Сеферович, 31, 44, 62, Ельведи, 84 – Азар Т., 2, 17

Лига наций6 тур

Швейцария - Бельгия: Воскресенье 18 ноября 2018

Швейцария
Матч окончен
5 : 2
Бельгия
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Бельгия Бельгия Швейцария Швейцария Видеоновости Лига наций Швейцария - Бельгия
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