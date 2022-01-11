Ферран Торрес таки дебютирует за Барселону против Реала – известен номер звездного новичка
21:51 - Читати українською
Барселона получила отличные новости в преддверии полуфинала Суперкубка Испании против Реала.
Ферран Торрес и Педри сдали все необходимые тесты и готовы помочь команде, сообщает Marca.
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Ла Лига успела зарегистрировать 21-летнего новичка Барселоны, для которого это будет дебют. Трансфер форварда Манчестер Сити стоил каталонцам 55 млн евро + 10 млн бонуса. Ферран получил футболку с номером 19.
Барселона в полуфинале Суперкубка Испании сразится с мадридским Реалом. Матч состоится 12 января, начало в 21:00.
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