Каталонцы находятся в поисках центрфорварда, но обратили свое внимание на хавбека Шанхай СИПГ Оскара, сообщает Marca . У него пятая по величине зарплата среди футболистов в мире.

Барселона дала последний шанс Дембеле

30-летний бразилец хотел бы попробовать свои силы в Барселоне, ведь он заинтересован в возвращении в Европу. Хавбек даже готов пойти на понижение заработной платы, чтобы поиграть на Камп Ноу. Но сейчас "блаугранас" действуют осторожно и не предпринимают никаких шагов для трансфера, ведь приоритетом Хави является бомбардир.

Напомним, Оскар выступает в Китае уже пять лет, туда он перебрался из Челси. В футболке Шанхай СИПГ полузащитник провел 170 матчей, забил 50 мячей и отдал 93 результативных передачи.

Дебютував у Барселоні при Гвардіолі, а зараз продає дитячий одяг: історія "ізраїльського Мессі" з українським слідом