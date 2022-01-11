Барселона заинтересовалась игроком с пятой самой большой зарплатой в мире
Каталонский гранд, несмотря на финансовые проблемы, удивляет трансферными целями. Одной из таковых став бывшая звезда Челси Оскар.
Каталонцы находятся в поисках центрфорварда, но обратили свое внимание на хавбека Шанхай СИПГ Оскара, сообщает Marca. У него пятая по величине зарплата среди футболистов в мире.
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30-летний бразилец хотел бы попробовать свои силы в Барселоне, ведь он заинтересован в возвращении в Европу. Хавбек даже готов пойти на понижение заработной платы, чтобы поиграть на Камп Ноу. Но сейчас "блаугранас" действуют осторожно и не предпринимают никаких шагов для трансфера, ведь приоритетом Хави является бомбардир.
Напомним, Оскар выступает в Китае уже пять лет, туда он перебрался из Челси. В футболке Шанхай СИПГ полузащитник провел 170 матчей, забил 50 мячей и отдал 93 результативных передачи.
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