Ферран Торрес таки дебютує за Барселону проти Реала – відомий номер зіркового новачка
21:51 - Читать на русском
Барселона отримала чудові новини напередодні півфіналу Суперкубка Іспанії проти Реала.
Ферран Торрес і Педрі здали всі необхідні тести та готові допомогти команді, повідомляє Marca.
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Ла Ліга встигла зареєструвати 21-річного новачка Барселони, для якого це буде дебют. Трансфер форварда Манчестер Сіті коштував каталонцям 55 млн євро + 10 млн бонусу. Ферран отримає футболку з номером 19.
Барселона у півфіналі Суперкубка Іспанії зіграє з мадридським Реалом. Матч відбудеться 12 січня, початок о 21:00.
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