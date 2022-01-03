Лишь сегодня, 3 января, Ферран Торрес был официально представлен в статусе игрока "сине-гранатовых", а вечером настроение новичка явно испортилось. Положительный тест на COVID-19 отправил его на больничный.

Барселона официально представила Феррана Торреса

Кроме Феррана, заболел еще и Педри, который три месяца не выходил на поле из-за травмы. Оба чувствуют себя хорошо и находятся дома. Об этом каталонский клуб сообщил в Twitter.

Таким образом, дебют Торреса в составе Барселоны откладывается. Ранее по этой же причине отсрочился выход на поле и другого новичка – Дани Алвеса. Следует отметить, что по разным причинам Хави не может рассчитывать на добрый десяток игроков. Накануне Барселона экспериментальным составом обыграла Мальорку и поднялась на 5 место Ла Лиги.

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