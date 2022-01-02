Президенты Барселоны, Реала и Ювентуса недавно встречались для обсуждения возрождения Суперлиги, сообщает Financial Times.

Суперлига может расшириться до 140 клубов – украинские команды имеют шанс присоединиться к проекту

Только эти 3 клуба публично не отказывались от проекта после его провала в апреле этого года. Новая попытка запуска планируется уже в 2022 году. Барса, Реал и Юве заручились поддержкой европейских судов, однако жесткие санкции УЕФА до сих пор пугают другие клубы.

Напомним, 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, которая должна была стать прибыльным турниром исключительно для "футбольной элиты". Впрочем, 9 участников покинули проект уже через 2 дня под жестким давлением УЕФА и ортодоксальных фанатов.

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