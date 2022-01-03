Испанец появился на домашней арене Барселоны – Камп Ноу – и уже привычно понабивал мяч перед зрителями. Видео из презентации опубликовал официальный твиттер каталонцев.

Ферран Торрес официально перешел в Барселону

"Я вдохновлен как мальчик. С несколькими игроками я знаком по игре за сборную Испании, они очень хорошо меня приняли. Я очень счастлив. Вчерашняя победа над Мальоркой была очень важна для достижения наших целей. Барселона – лучший клуб мира, который всегда соревнуется за все трофеи. Команда продолжает расти У нас очень молодой состав, которому нужно учиться добиваться больших успехов.

Я мечтал играть за Барселону, и эта мечта сбылась. Это уже факт. Я провел хороший матч за сборную против Италии, и Матеу Алемани (директор Барселоны – прим.) позвонил моему менеджеру, чтобы сказать, что я интересен Барселоне. Я сказал агенту, что я хочу перейти.

Манчестер Сити – один из лучших клубов, но я амбициозен и хотел прийти в Барселону, чтобы помочь ей вернуться на заслуженное место. Здесь очень сплоченный коллектив. Решающий момент – симпатия тренера, потому что он здесь главный. Мы с Хави знаем, что такое ДНК Барсы. Работа с Гвардиолой и Луисом Энрике способствовала моему трансферу", – приводит слова Торреса Marca.

Напомним, "блаугранас" отдала Манчестер Сити за Торреса 55 млн евро, еще 10 млн предусмотрены бонусами.

Барселона экспериментальным составом минимально одолела Мальорку и поднялась в топ-5 Ла Лиги