Лише сьогодні, 3 січня, Ферран Торрес був офіційно представлений у статусі гравця "синьо-гранатових", а ввечері настрій новачка явно зіпсувався. Позитивний тест на COVID-19 відправив його на лікарняний.

Барселона офіційно презентувала Феррана Торреса

Окрім Феррана, захворів ще й Педрі, який три місяці не виходив на поле через травму. Обоє почуваються добре і перебувають вдома. Про це каталонський клуб повідомив у Twitter.

Таким чином, дебют Торреса у складі Барселони відкладається. Раніше з цієї ж причини відтермінувався вихід на поле й іншого новачка – Дані Алвеса. Варто відзначити, що з різних причин Хаві не може розраховувати на добрий десяток гравців. Напередодні Барселона експериментальним складом обіграла Мальорку і піднялася на 5 місце Ла Ліги.

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